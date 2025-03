W ubiegłym roku Deutsche Bahn wypłaciła rekordową sumę około 197 milionów euro odszkodowań dla podróżujących koleją. Łącznie złożono 6,9 miliona wniosków, co doprowadziło do znacznego wzrostu kwoty odszkodowania w porównaniu z rokiem 2023.

Wówczas to koncern rozpatrzył 5,6 mln tego typu wniosków i wypłacił klientom około 133 mln euro odszkodowania. Odpowiada to wzrostowi o ponad 64 miliony euro lub 48,2 procent. W 2022 r. liczba odszkodowań wyniosła nieco poniżej 93 mln euro.

Kiepski stan infrastruktury

Podróżni w Niemczech mają prawo do odszkodowania już za spóźnienie powyżej jednej godziny. – Jeśli pociąg jest opóźniony, a nasi pasażerowie mają prawo do odszkodowania, to wypłacimy je bez żadnego "ale". Długie opóźnienia skutkują wysokimi odszkodowaniami – powiedział rzecznik kolei gazecie "Bild am Sonntag".