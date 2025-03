Strajk na niemieckich lotniskach

Polacy, którzy planowali podróż do Niemiec, powinni przygotować się na odwołanie wielu lotów. Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły anulowanie 10 rejsów na trasach do Berlina , Frankfurtu i Monachium. Chodzi o następujące rejsy:

LO387 Warszawa-Berlin, LO388 Berlin-Warszawa, LO389 Warszawa-Berlin, LO390 Berlin-Warszawa, LO351 Warszawa-Monachium, LO352 Monachium-Warszawa, LO353 Warszawa-Monachium, LO354 Monachium-Warszawa, LO381 Warszawa-Frankfurt, LO382 Frankfurt-Warszawa.

LH1381 Poznań-Frankfurt (godz. 5:30) LH1389 Poznań-Frankfurt (godz. 10:40) LH1391 Poznań-Frankfurt (godz. 15:20) LH1388 Frankfurt-Poznań (godz. 8:40) LH1390 Frankfurt-Poznań (godz. 13:10) LH1380 Frankfurt-Poznań (godz. 21:20) LH1641 Poznań-Monachium (godz. 6:05) LH1637 Poznań-Monachium (godz. 13:00) LH1636 Monachium-Poznań (godz. 11:05) LH1640 Monachium-Poznań (godz. 22:15) LH1375 Wrocław-Frankfurt (godz. 6:30) LH9575 Wrocław-Frankfurt (godz. 10:25) LH1373 Wrocław-Frankfurt (godz. 14:00) LH9574 Frankfurt-Wrocław (godz. 8:30) LH1372 Frankfurt-Wrocław (godz. 12:00) LH1374 Frankfurt-Wrocław (godz. 22:20)

Lufthansa odwołała także trzy rotacje na trasie z Wrocławia do Monachium, dwie z Gdańska do Frankfurtu i Monachium, a także loty z Rzeszowa do Monachium, Katowic do Frankfurtu oraz Krakowa do Frankfurtu i Monachium.