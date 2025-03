Merz jasno stwierdził, że Niemcy "nie mogą i nie powinny posiadać własnej broni nuklearnej". Dodał, że istnieją co najmniej dwa traktaty, które nie pozwalają Niemcom na to, w tym traktat dwa plus cztery z 1990 r. Jak powiedział Merz: – Niemcy wyraźnie zrzekły się prawa do posiadania broni jądrowej i tak pozostanie.