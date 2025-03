Przykre wieści o odejściu Simona Fisher-Beckera wypłynęły do mediów wieczorem 9 marca. Pożegnalny post pojawił się na oficjalnym profilu aktora na Facebooku. Zamieścił go mąż artysty. "Witam wszystkich. To Tony, mąż Simona. Mam bardzo smutne wieści. Dziś po południu o 2:50 Simon zmarł" – wyznał.