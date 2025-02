Seria filmów "Harry Potter", oparta na bestsellerowych książkach J.K. Rowling , to jedna z najbardziej kultowych franczyz w historii kina. Osiem filmów, które ukazywały się w latach 2001–2011, zdobyło ogromną popularność na całym świecie, łącznie zarobiło 7,8 miliarda dolarów i jest popkulturowym fenomenem. Do dziś fani tłumnie odwiedzają studio Warner Bros. w Londynie, aby choć na chwilę znaleźć się w "Hogwarcie".

Filmowy Lucjusz Malfoy, czyli Jason Isaacs szczerze o "Harrym Potterze". "To było dość nudne"

Tymczasem Jason Isaacs, który w sześciu spośród ośmiu filmów "HP", wcielił się w Lucjusza Malfoya, podstępnego i bezwzględnego ojca Draco Malfoya, przyznał w niedawnym wywiadzie programie "The One Show" BBC , że kręcenie "Harry'ego Pottera" było dla niego... dość nudne.

– To okropne wyznanie, ale nie było to aż tak zabawne. Kręcenie dużych filmów z efektami specjalnymi bywa dość nudne – powiedział 61-letni dziś aktor, którego obecnie można podziwiać na ekranie w trzecim sezonie "Białego Lotosu". Okazuje się, że to, co wydarzyło się po premierach filmów, było dla niego znacznie bardziej wyjątkowe.