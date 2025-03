Fot. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan/Imago Stock and People/Ea

O północy w poniedziałek (10 marca) na 13 lotniskach w Niemczech rozpoczął się 24-godzinny strajk ostrzegawczy pracowników sektora publicznego: spółek zarządzających lotniskami i obsługi naziemnej, do których dołączyli pracownicy ochrony – potwierdził rzecznik związku zawodowego Verdi. Według przewidywań zrzeszenia portów lotniczych ADV odwołanych zostanie w sumie około 3400 lotów, a strajk pokrzyżuje plany blisko 510 tysięcy pasażerów.

Paraliż w Berlinie i Frankfurcie

W Berlinie nie wylądują ani nie odlecą w poniedziałek prawdopodobnie żadne samoloty. Ponieważ jednak strajk został zapowiedziany z wyprzedzeniem, to związkowcy nie spodziewają się wielkiego chaosu.

Także z lotniska we Frankfurcie nad Menem w poniedziałek nie odleci żaden samolot pasażerski – poinformował rzecznik zarządzania ruchem. Spośród 1116 startów i lądowań anulowano aż 1054. Dotknie to około 150 tysięcy pasażerów. Według rzecznika nieliczne samoloty wylądują dziś we Frankfurcie – niektóre z pasażerami na pokładzie, a niektóre bez.