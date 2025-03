"To trudne pytanie, bo zależy, jak definiujemy 'najlepszy' – czy chodzi o najbardziej kultowy, najbardziej poruszający, najlepiej zagrany? Jeśli miałabym wybrać jeden, to postawiłabym na 'Przed wschodem słońca' (1995) Richarda Linklatera" – odpowiedział na nasz pytanie o najlepszy film o miłości chatbot.

"To film, który uchwycił istotę zakochania się – długie rozmowy, chemia, ulotność chwili i poczucie, że trafiło się na kogoś wyjątkowego. Historia Jessego (Ethan Hawke) i Céline (Julie Delpy), którzy spędzają razem jeden wieczór w Wiedniu, jest prosta, ale pełna emocji i realizmu. Do tego genialne dialogi i magia przypadkowego spotkania" – podsumował ChatGPT.

Najlepsze filmy o miłości według AI. "Przed wschodem słońca" to nie wszystko

Wybór sztucznej inteligencji zachwyca i zaskakuje – "Przed wschodem słońca" to film znakomity (na Rotten Tomatoes ma 100 procent od krytyków, co oznacza brak negatywnych recenzji; a na IMDb – 8,1/10), ale nie jest typowym romansem. To również film "chodzony i gadany", w którym niewiele się dzieje, a najważniejsze są słowa, gesty i emocje.