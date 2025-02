Niektóre ekranowe historie miłosne są już kultowe Fot. Kadr z "Outlandera"

1. Jenny i Oliver, "Love Story" (1970)

Fot. Kadr z "Love Story"

"Love Story" to klasyczna historia miłosna, która poruszyła serca milionów widzów. Oliver Barrett IV (Ryan O’Neal), zamożny student prawa z prestiżowego uniwersytetu, spotyka Jenny Cavilleri (Ali MacGraw), ubogą, utalentowaną studentkę muzyki. Mimo różnic klasowych i sprzeciwu ze strony rodziny Oliviera, para zakochuje się w sobie i bierze ślub. Jednak ich szczęście nie trwa długo – Jenny dowiaduje się, że jest ciężko chora.

To opowieść o miłości, która nie zna granic, a także o stracie, bólu i poświęceniu, które ostatecznie prowadzą do głębszego zrozumienia tego, co naprawdę jest ważne w życiu. Ten słynny wyciskacz łez przypomina, że miłość nie zawsze jest łatwa, ale jej wartość i piękno tkwią we wspólnych chwilach, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. W końcu nigdy nie wiemy, ile mamy razem czasu.

2. Buffy i Angel, "Buffy: Postrach wampirów" (1997-2003)

Fot. Kadr z "Buffy: Postrach wampirów"

Miłość Buffy i Angela to jedno z najbardziej tragicznych i kultowych romansów w serialowej popkulturze. Buffy (Sarah Michelle Gellar), młoda pogromczyni wampirów, zakochuje się w Angelu (David Boreanaz) – tajemniczym, przystojnym wampirze, który odzyskał duszę i pragnie odkupić swoje dawne winy.

Ich uczucie jest pełne dramatyzmu, bo choć łączy ich namiętność i głębokie uczucie, ich losy skazane są na cierpienie. Historia z "Buffy: Postrachu wampirów" to przypomnienie, że czasem miłość nie wystarcza, by pokonać przeciwności losu, jednak pamięta się o niej na zawsze.

3. Rose i Jack, "Titanic" (1997)

Fot. Kadr z "Titanica"

Miłość między Jackiem (Leonardo DoCaprio), ubogim chłopakiem, który na pokładzie "Titanica" podróżuje do Ameryki, a Rose (Kate Winslet), młodą arystokratką zmuszoną do małżeństwa z bogatym narzeczonym, jest jedną z najbardziej poruszających historii miłosnych w kinie. Ich związek rozkwita wbrew społecznym oczekiwaniom, a miłość staje się dla nich ucieczką od schematycznego i trudnego życia, które mają przed sobą.

Ich miłość była piękna, namiętna i poruszająca, ale jednocześnie krótkotrwała i naznaczona bólem. Nawet gdyby nie rozdzieliła ich katastrofa Titanica, ich związek miałby niewielkie szanse na przetrwanie w świecie podziałów społecznych. Jednak to, co sobie dali, było bezcenne – Jack zaznał prawdziwej miłości i szczęścia, a Rose otrzymała szansę na odmianę losu i możliwość samodzielnego wykucia własnej ścieżki.

4. Claire i Jamie, "Outlander" (2014–)

Fot. Kadr z "Outlandera"

Miłość Claire i Jamiego przetrwała wieki, dosłownie. Claire (Caitriona Balfe), pielęgniarka z lat 40. XX wieku przenosi się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji, i spotyka Jamiego (Sam Heughan), dzielnego wojownika. Ich miłość jest pełna pasji, dramatów, przygód, tragedii i trudnych decyzji, które muszą podjąć, aby ochronić siebie nawzajem. Jest absolutnie epicka, a dodajmy do tego historyczny krajobraz oraz magiczne elementy i mamy romansowe bingo.

Związek bohaterów "Outlandera", jednego z najpiękniejszych serialowych romansów, jest testowany przez czas, przemoc i wojny, a mimo wszystko ich uczucie pozostaje niezachwiane. To historia, która udowadnia, że miłość może pokonać nie tylko przestrzeń, ale i czas.

5. Allie i Noah, "Pamiętnik" (2004)

Fot. Kadr z "Pamiętnika"

W tej słynnej opowieści o miłości wszystko zaczyna się od młodzieńczego romansu. Noah i Allie (Ryan Gosling i Rachel McAdams) spotykają się podczas wakacji i zakochują się w sobie po uszy. Wkrótce jednak los ich rozdziela, a Allie zostaje zmuszona do wyjścia za mąż za innego mężczyznę. Jednak oboje nie mogą o sobie zapomnieć.

"Pamiętnik" na podstawie powieści Nicholasa Sparksa to wzruszający, romantyczny film, który nie tylko pokazuje namiętność między parą młodych ludzi z dwóch innych światów, ale także siłę miłości, która trwa aż do samej starości. To historia o tęsknocie, poświęceniu i walce o to, co naprawdę się kocha.

6. Rachel i Ross, "Przyjaciele" (1994–2004)

Fot. Kadr z "Przyjaciół"

Miłość między Rossem (David Schwimmer) a Rachel (Jennifer Aniston) zaczyna się od nieporozumień i nieśmiałego uczucia. Od momentu, gdy Ross wyjawia Rachel swoje uczucia, ich relacja przechodzi przez liczne wzloty i upadki – zdrady, tajemnice, wahania, namiętności. Jest nawet ślub w Las Vegas i... ciąża. Cóż, jest intensywnie, nie zawsze zdrowo.

Choć Ross i Rachel są ze sobą na krótko, rozchodzą się i znów schodzą, to cały czas mamy poczucie, że w końcu połączą się ze sobą na dobre, bo są sobie po prostu przeznaczeni. Ta ikoniczna serialowa historia udowadnia, że prawdziwa miłość potrafi być skomplikowana, ale zawsze odnajdzie drogę.

7. Anna i William, "Notting Hill" (1999)

Fot. Kadr z "Notting Hill"

William Thacker (Hugh Grant) jest właścicielem niewielkiej księgarni w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Jego życie zmienia się diametralnie, gdy pewnego dnia do jego sklepu wchodzi słynna amerykańska aktorka, Anna Scott (Julia Roberts). Początkowa nieśmiałość i dystans między nimi szybko ustępują miejsca prawdziwemu uczuciu. Jednak William jest zwykłym mężczyzną, a Anną światową sławą, co oczywiście stanowi dla nich poważną przeszkodę.

"Notting Hill" to piękna historia miłosna o przypadkowym spotkaniu, które przekształca się w coś wyjątkowego. Film porusza tematy prywatności, poświęceń oraz tego, jak dwie osoby z różnych światów mogą znaleźć wspólny język i miłość. Udowadnia, że zbudowanie wspólnego życia jest możliwe – nawet jeśli jesteś nieśmiałym księgarzem i wielką hollywoodzką gwiazdą.

8. Monica i Chandler, "Przyjaciele" (1994-2004)

Fot. Kadr z "Przyjaciół"

Monica i Chandler to para, która na początku serialu była jedynie przyjaciółmi, ale ich relacja przeszła niezwykłą ewolucję. Ich miłość zaczęła się przypadkiem, ale szybko stała się jedną z najbardziej stabilnych i dojrzałych w "Przyjaciołach".

W przeciwieństwie do burzliwej relacji Rossa i Rachel, Monica i Chandler pokazują, że miłość to nie tylko namiętność, ale też przyjaźń, partnerstwo i codzienna troska. Ich historia jest pełna zabawnych, wzruszających i ciepłych momentów, udowadniając, że czasem miłość znajduje się tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. To także wspaniały przykład zdrowego i partnerskiego związku.

9. Buttercup i Westley, " Narzeczona dla księcia" (1987)

Fot. Kadr z "Narzeczonej dla księcia"

"Narzeczona dla księcia" to kultowy film z lat 80., który łączy w sobie elementy baśni, komedii, przygody i romansu. Bohaterami są piękna Buttercup (Robin Wright) oraz jej ukochany Westley (Cary Elwes), który wyrusza w podróż, aby zarobić na życie. Kilka lat później Buttercup, przekonana o śmierci Westleya, ma wyjść za mąż za złego księcia Humperdincka. Jednak bohater powraca, by ją uratować, a ich miłość zostaje wystawiona na próbę.

Naszpikowana magią i epickimi przygodami "Narzeczona dla księcia" to nie tylko opowieść o prawdziwej miłości, ale także o lojalności, odwadze i sile charakteru. Relacja między Westleyem i Buttercup jest jednym z najbardziej niezapomnianych romantycznych duetów, pełnym humoru, pasji, oddania i wzajemnego zaufania, które triumfuje nad wszystkimi przeciwnościami.

10. Eleven i Mike, "Stranger Things" (2016-)

Fot. Kadr ze "Stranger Things"

Mike Wheeler i Eleven tworzą jedną z najbardziej emocjonujących młodzieżowych historii miłosnych w serialach. Ich relacja zaczyna się, gdy Mike (Finn Wolfhard) znajduje Eleven (Millie Bobby Brown) – dziewczynkę o nadprzyrodzonych zdolnościach, która uciekła z tajnego laboratorium. Od początku łączy ich wyjątkowa więź, a Mike staje się dla Eleven kimś, kto pokazuje jej, czym jest prawdziwa przyjaźń i rodzina.

W miarę jak dorastają, ich uczucie ewoluuje, przechodząc przez trudności, rozłąkę i zagrożenia. "Stranger Things" ukazuje, jak pierwsza miłość może być pełna niewinności, ale jednocześnie intensywna i niełatwa, zwłaszcza w świecie pełnym potworów – zarówno dosłownych, jak i metaforycznych. Mimo przeciwności losu, niebezpieczeństw i własnych błędów, ich miłość pozostaje silna, a oni sami stają się dla siebie nawzajem schronieniem i ostoją w najbardziej mrocznych chwilach.

11. Jamie i Landon, "Szkoła uczuć" (2002)

Fot. Kadr ze "Szkoły uczuć"

Landon Carter (Shane West) to buntownik i szkolny zawadiaka, który pewnego dnia jest zmuszony za karę do wzięcia udziału w szkolnym przedstawieniu. Tam poznaje Jamie Sullivan (Mandy Moore), cichą, skromną dziewczynę, córkę pastora, która od lat trzyma się na uboczu. Choć na początku wydają się kompletnie różni, Landon stopniowo zaczyna dostrzegać w Jamie coś wyjątkowego – jej dobroć, wiarę w ludzi i niezwykłą siłę ducha.

Gdy między nimi rodzi się uczucie, Landon zmienia się pod wpływem Jamie, ucząc się, czym jest prawdziwa miłość i jak wiele można dla niej poświęcić. Jednak los wystawia ich miłość na ciężką próbę, a historia staje się niezwykle wzruszającą opowieścią o tym, jak miłość może zmienić człowieka i nauczyć go, co jest w życiu najważniejsze. Mimo że "Szkoła uczuć" jest nieco kiczowata i sentymentalna, to wciąż porusza nas historia tej pary.

12. Marianne i Connell, "Normalni ludzie" (2020)

Fot. Kadr z "Normalnych ludzi"

Connell i Marianne to dwoje młodych ludzi z zupełnie różnych światów – on jest popularnym chłopakiem z klasy robotniczej, wychowanym przez samotną matkę, a ona wycofaną, inteligentną dziewczyną z bogatego, ale chłodnego emocjonalnie domu. Ich relacja nieśmiało zaczyna się w szkole, w tajemnicy, a później przechodzi w intensywną, ale skomplikowaną więź. Gdy los rzuca ich na studia, ich miłość pogłębia się, ale jednocześnie staje się coraz trudniejsza – jest pełna niedopowiedzeń, lęków i niepewności.

Ta historia to opowieść o młodzieńczej miłości, która jest zarazem piękna i bolesna. Connell (Paul Mescal) i Marianne (Daisy Edgar-Jones) wielokrotnie rozchodzą się i wracają do siebie, próbując odnaleźć wspólny rytm w świecie, który wydaje się ich nieustannie rozdzielać. Ich uczucie jest głębokie, ale naznaczone problemami z komunikacją i wewnętrznymi demonami.

"Normalni ludzie" na podstawie powieści Sally Rooney nie jest "bajką" o miłości – to raczej subtelna, realistyczna historia o tym, jak bardzo miłość potrafi być uzależniająca, jak może jednocześnie ranić i leczyć, a także jak trudne bywa znalezienie wspólnej ścieżki, nawet gdy uczucie jest silniejsze niż wszystko inne. Do dziś o uczuciu Marianne i Connella trudno zapomnieć.