Najlepsze romanse kostiumowe wszech czasów

Ich popularność wynika z ponadczasowego uroku – to historie, które pozwalają widzom przenieść się w inne czasy, do świata pełnego namiętności, intryg i pięknych scenerii. W naszym rankingu najlepszych romantycznych filmów kostiumowych skupiamy się wyłącznie na tytułach, których akcja rozgrywa się przed latami 50. XX wieku, aby podkreślić klasyczny charakter gatunku i jego wyjątkowy klimat.

1. Duma i uprzedzenie (2005)

Keira Knightley jako Elizabeth Bennet i Matthew Macfadyen jako pan Darcy w jednej z najpopularniejszych ekranizacji powieści Jane Austen. Elizabeth, inteligentna i niezależna, niechętnie podchodzi do wyniosłego pana Darcy’ego, ale ich relacja stopniowo ewoluuje w piękną historię miłosną. "Duma i uprzedzenie" z 2005 roku zachwyca klimatycznymi zdjęciami, subtelną chemią między aktorami i dynamiczną reżyserią Joe Wrighta. Zdobyła cztery nominacje do Oscara, w tym dla Knightley za najlepszą rolę żeńską.

2. Rozważna i romantyczna (1995)

3. Anna Karenina (2012)

4. Angielski pacjent (1996)

5. Przeminęło z wiatrem (1939)

6. Moulin Rouge (2001)

7. Fortepian (1993)

"Fortepian" to propozycja dla fanów nietypowych i bardziej mrocznych romansów. Nowa Zelandia, XIX wiek. Ada (Holly Hunter) przybywa do świeżo poślubionego męża (Sam Neill) na odludną wyspę z córką (Anna Paquin) i fortepianem, który staje się jej głosem w niemej ciszy. Na miejscu wchodzi w skomplikowaną i zmysłową relację z surowym pionierem (Harvey Keitel). Film Jane Campion zdobył Złotą Palmę i trzy Oscary – za scenariusz, główną rolę kobiecą i drugoplanową dla młodziutkiej Paquin. Poruszająca, zmysłowa opowieść o wolności, namiętności i muzyce.

8. Zakochany Szekspir (1998)

9. Pokój z widokiem (1985)

Helena Bonham Carter jako młoda arystokratka, która we Florencji poznaje porywczego, ale szczerego George’a (Julian Sands). Wracając do Anglii , jest rozdarta między rozsądkiem a miłością. Delikatna, inteligentna ekranizacja powieści E.M. Forstera zdobyła trzy Oscary i zachwyca świetnym, subtelnym aktorstwem oraz malarskimi kadrami. W obsadzie gwiazdy kina Maggie Smith, Judi Dench i Daniel Day-Lewis.

10. Przyczajony tygrys, ukryty smok (2000)

"Przyczajony tygrys, ukryty smok" to przypomnienie, że romanse kostiumowe nie powstają jedynie na Zachodzie. Film Anga Lee to więcej niż historia miłosna – to też widowiskowe kino akcji z elementami wuxia. Chow Yun-Fat i Michelle Yeoh jako wojownicy, którzy dzielą tragicznie niespełnione uczucie, oraz Zhang Ziyi jako buntownicza arystokratka. Przepiękne zdjęcia i muzyka Tan Duna (Oscar) czynią ten film niezapomnianym. Łącznie zdobył cztery złote statuetki, w tym za najlepszy film nieanglojęzyczny.

11. Belle (2013)

12. Emma (2020)

Anya Taylor-Joy jako najbardziej przekorna i samowystarczalna bohaterka Jane Austen. Bogata i kapryśna, bawi się w swatkę, ale nie zauważa własnych uczuć do pana Knightleya (Johnny Flynn). Pełna humoru i pastelowej estetyki "Emma" urzeka współczesnym spojrzeniem na klasyczny romans, co odróżnia ją od innych adaptacji. Film zdobył Oscara za najlepsze kostiumy.

13. Doktor Żywago (1965)

14. Portret kobiet w ogniu (2019)

15. Romeo i Julia (1968)

16. Powrót do Howards End (1992)

17. Titanic (1997)

James Cameron stworzył nie tylko katastroficzne widowisko wszech czasów, ale i poruszający melodramat. Historia miłości Jacka (Leonardo DiCaprio) i Rose (Kate Winslet) na pokładzie tonącego Titanica jest pełna pasji i tragedii. 11 Oscarów, w tym za najlepszy film, a scena na dziobie statku pozostaje jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina. Nie mówiąc już o hicie Celine Dion "My Heart Will Go On".