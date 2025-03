Gdy reporterka dopytała, czy Rabczewska uważa, że to Woźniak-Starak powinna wyjść z taką inicjatywną, artystka odparła: – Czy jest jakaś osoba na świecie, która uważa, że jest inna kolejność. Takie samo pytanie o pojednanie dziennikarka Party zadała niedawno prowadzącej "Mam talent". – Nikt na to (pojednanie – przyp. red.) nie czeka. W zupełności – podsumowała.

Konflikt Woźniak-Starak i Dody

Ta miała do niej o to żal. Mama wokalistki zasugerowała nawet, że przez stres, który zgotowała jej Woźniak-Starak swoimi komentarzami w formacie, zachorowała na raka. – Te wszystkie programy pani Szulim sprawiły, że bardzo stresowałam się za każdym razem. To był tak niebywały długotrwały stres, że doprowadziło to do takiej choroby. Wystarczy sobie poczytać, i w szpitalu tak mówią, że długotrwały stres uaktywnia te najgorsze nasze komórki – mówiła w wywiadzie dla "Vivy!".