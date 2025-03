Kurdej-Szatan o emocjach w sądzie po ponownym umorzeniu sprawy z SG

– Strasznie to jest dziwne uczucie, będąc w sądzie. To były dla mnie bardzo trudne lata i nie chodzi tutaj, jak to niektórzy mi zarzucają, żeby robić z siebie ofiarę. Mówię o tym, co czułam, jak się czułam i jaki ten czas dla mnie był. Wyobrażałam sobie, że jeżeli ta sprawa w końcu zostanie umorzona, to wybuchnę radością, po prostu powiem: "Nareszcie" – przyznała, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.