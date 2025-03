Choi Whee-sung tworzył pod pseudonimem Wheesung. Był dobrze znany wśród fanów K-popu . Portal The Korea Times podaje, że gwiazdor został znaleziony bez oznak życia przez własną matkę, która mieszka w tym samym budynku co on w Seulu. Wokalista miał tego dnia (10 marca) spotkać się ze swoim menadżerem. Nie pojawił się na spotkaniu i nie można się było z nim skontaktować. Dlatego zaniepokojona rodzicielka poszła do jego mieszkania. Wezwane na miejsce służby stwierdziły zgon.

Choi Whee-sung, gwiazdor K-popu nie żyje

Kawałek pt. "Can't You" stał się najbardziej popularny z jego debiutanckiego krążka. Zapewnił mu czołowe miejsca na lokalnych listach przebojów i w telewizyjnych programach muzycznych. Poza tym Wheesung wydał wiele innych hitów, w tym "With Me" (2003), "Insomnia" (2009) i "Even Thought of Marriage" (2010), co ugruntowało jego pozycję na rynku muzycznym.