– Obecnie prowadzone jest w sprawie Dariusza M. postępowanie przygotowawcze, a więc postępowanie przed prokuratorem. To nie jest jeszcze "proces", a więc postępowanie przed sądem. Aby był proces, musi być najpierw akt oskarżenia – przypomina w rozmowie z naTemat.pl prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej .

– Niestety nie jestem panu w stanie powiedzieć, czy i kiedy będzie akt oskarżenia, tym bardziej kiedy zacznie się proces i ile potrwa. Nie ma tu żadnych sztywnych terminów. Mogę jedynie wskazać, iż śledztwo w tym wątku jest zaawansowane dowodowo, więc jest to raczej kwestia miesięcy niż lat – dodaje prok. Nowak.

Co się stanie, gdy akt oskarżenia będzie gotowy?

Zostanie on wysłany do sądu i po kontroli formalnej do oskarżonego. Sąd wyznaczy datę posiedzenia wstępnego (przygotowawczego), podczas którego ustalone zostaną zasady prowadzenia sprawy. Parę tygodni później ta może ruszyć z kopyta.