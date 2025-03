W poniedziałek wiosna była w pełni, bo na przykład w Warszawie momentami było powyżej 20 stopni. W innych miejscach Polski temperatury były podobne. To się jednak szybko skończy.

Ale to wszystko przyjdzie stopniowo. Chłód najbardziej i najszybciej będzie odczuwalny na Pomorzu. Temperatura we wtorek (11 marca) będzie wahać się od 6 do 9 stopni. Nad samym morzem będzie jeszcze chłodniej, bo 4-5 stopni.