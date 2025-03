Hiszpania to od kilku lat jeden z ulubionych kierunków wyjazdów Polaków. Przed rokiem poleciało tam ponad 2,4 mln turystów z naszego kraju , a dzięki kolejnym trasom Ryanaira i Wizz Aira liczba ta może być jeszcze większa. Jeżeli jednak planujecie plażować w Maladze, lepiej miejcie się na baczności, bo wakacje możecie skończyć z pokaźnym mandatem.

3 tys. złotych mandatu w Hiszpanii. Nad Bałtykiem uczą nas tego od dziecka

Wakacje nad Bałtykiem w dzieciństwie spędzało wielu z nas. I wielu z pewnością usłyszało od rodziców, że jeżeli potrzebują siku, mogą zrobić to w wodzie. Choć jest to przykład braku dobrych manier, a także coś po prostu niehigienicznego i obrzydliwego, to jednak tak wielu wychowywano.