Czas odkryć zupę, która przez lata pozostawała w cieniu, a teraz może stać się twoim sekretnym daniem popisowym – zupa chrzanowa z wędzonym boczkiem i grzankami.

Zupa chrzanowa – tradycja w nowym wydaniu

Chrzan w polskiej kuchni od wieków pełnił ważną rolę. Dodawany do mięs, sosów czy ćwikły, był symbolem siły i zdrowia. Jednak jako baza zupy? To pomysł, który wciąż dla wielu jest nowością. A szkoda, bo odpowiednio przyrządzona zupa chrzanowa to prawdziwa eksplozja smaku – kremowa, delikatnie ostra i niezwykle aromatyczna.

Dlaczego warto ją przygotować?

Jest niezwykle aromatyczna i rozgrzewająca. Połączenie chrzanu z wędzonym boczkiem i chrupiącymi grzankami tworzy idealną harmonię smaków. Przygotowanie jest proste i szybkie – idealne na rodzinny obiad. Można ją podawać zarówno w wersji klasycznej, jak i bardziej nowoczesnej, np. z jajkiem w koszulce.

Składniki (na 4 porcje):

1 litr bulionu warzywnego lub mięsnego 200 ml śmietany 18% 3 łyżki tartego chrzanu (może być domowy lub ze słoiczka) 150 g wędzonego boczku 2 średnie ziemniaki 1 cebula 2 ząbki czosnku 2 łyżki masła sól, pieprz, majeranek grzanki z chleba (opcjonalnie jajko w koszulce do podania)

Jak przygotować tę wyjątkową zupę?

Boczek pokrój w kostkę i podsmaż na suchej patelni, aż stanie się chrupiący. Odłóż go na bok, a na wytopionym tłuszczu zeszklij pokrojoną cebulę i czosnek. Dodaj masło, obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki , a następnie zalej całość bulionem. Gotuj przez około 15 minut, aż ziemniaki będą miękkie. Dodaj śmietanę i chrzan , dokładnie mieszając. Gotuj jeszcze 5 minut, doprawiając solą, pieprzem i majerankiem. Jeśli chcesz uzyskać gładką konsystencję, możesz zupę lekko zmiksować. Podawaj z chrupiącym boczkiem i grzankami , opcjonalnie z jajkiem w koszulce, które doda jej jeszcze większej kremowości.

Sekret idealnej zupy chrzanowej

Aby zupa miała intensywny, ale nie przytłaczający smak chrzanu , warto dodawać go stopniowo i próbować. Świeżo tarty chrzan jest bardziej aromatyczny, ale ten ze słoiczka także się sprawdzi. Ważne, by nie gotować go zbyt długo, by nie stracił swojej charakterystycznej ostrości.

Nowoczesny twist na tradycyjnej zupie

Jeśli chcesz zaskoczyć gości, możesz podać tę zupę w bardziej finezyjny sposób. Jajko w koszulce doda jej nie tylko elegancji, ale i ciekawego kontrastu smakowego. Wystarczy zagotować wodę z odrobiną octu, zamieszać łyżką, by stworzyć wir, i wbić jajko – gotować 3 minuty. Efekt? Płynne żółtko, które genialnie komponuje się z chrzanowym aromatem.

