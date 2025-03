Beata Kozidrak kilka miesięcy temu zniknęła z show-biznesu. Piosenkarka podupadła na zdrowiu. Jej stan był na tyle poważny, że odwołała wszystkie swoje koncerty zaplanowane do końca marca. W historii 45-letniej kariery nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło. Fani niepokoili się o swoją idolkę. Nagrali dla niej nawet swoją wersję utworu "Biała armia". W końcu na Instagramie przemówiła sama zainteresowana.

Łamiącym się głosem przyznała, że jest bardzo wdzięczna za słowa otuchy i wszystkie życzliwe gesty swoich sympatyków. – Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. [...] Nawet nie wyobrażacie sobie jakie to dla mnie ważne, że jesteście ze mną. I będę walczyć dzięki Waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie. A wtedy rozniosę ją i zaśpiewam razem z Wami: "Jesteś sterem, białym żołnierzem. Nosisz spodnie, więc walcz". Kocham Was i dziękuję – mówiła pięć tygodni temu Kozidrak.