To najlepszy tusz do rzęs, jaki miałam. W Hebe kupicie go teraz za grosze

W zestawieniach urodomaniaczek ten tani tusz od dawna plasuje się na wysokim miejscu. Jest to tym bardziej zaskakujące, że jego cena nie należy do wysokich. Uwielbiam go bo wydłuża rzęsy, dając wręcz efekt sztucznych rzęs, a jednocześnie nie skleja włosków. Oto, za ile kupicie go teraz w Hebe. Ja chyba zrobię zapas!