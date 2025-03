Nawrocki dostał od reporterki TVN24 pytanie o wizytę w Moskwie. Reakcja kandydata PiS była dziwna

Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Gubinie dostał pytanie o wizytę w Moskwie w 2018 r. Kandydat PiS na prezydenta w zaskakujący sposób odniósł się do reporterki TVN24, a później wyjaśnił, o co chodziło ze wspomnianą delegacją do Rosji.