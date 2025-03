Chodzi o książkę, która ukazała się w 2018 r. "Spowiedź Nikosia zza grobu" nawiązuje rzecz jasna do życiorysu gangstera, który – jak czytamy w opisie książki na stronie wydawnictwa Zona Zero – jest gotowym scenariuszem sensacyjnego serialu.

"Gdyby żył do dziś, zapewne jako celebryta pozwalałby się fotografować na czerwonym dywanie" – brzmi fragment opisu książki, której autorem jest Tadeusz Batyr. I właśnie o tym nazwisku mówi się teraz najwięcej, bo jak wynika z ujawnionych przez Wojciecha Biedronia informacji, Batyr to... Karol Nawrocki, czyli kandydat PiS na prezydenta .

Kim jest Tadeusz Batyr?

Fragmenty o samej książce odnoszą się w całości do życiorysu "Nikosia". "Wchodził w szemrane i legalne biznesy, otwierał kluby, przyjaźnił się z aktorami i grał w filmie, aż wreszcie 24 kwietnia 1998 roku, w trójmiejskim klubie ' Las Vegas ' zamaskowany zamachowiec wystrzelił do niego z najbliższej odległości sześć pocisków. Gangstera nie uratowała nawet kamizelka kuloodporna" – czytamy.

A niektórzy czytelnicy już zdążyli zareagować na doniesienia o tym, że Tadeusz Batyr to może być Karol Nawrocki. Na stronie lubimyczytac.pl książce wystawiono ponad 50 ocen, a średnia do 14 marca wynosiła 4,5/10. Pojawiły się nawet wymowne komentarze.

"Gratuluję Czcigodnemu Autorowi, ale funkcja prezydenta RP to chyba jednak o kilka oczek za wysoko. Może coś więcej o gangsterach. I 'żadnych marzeń'"– napisał jeden z użytkowników portalu. "Dziś wydało się, że pod pseudonimem Tadeusz Batyr ukrywa się nasz Karol Nawrocki. Jeśli tak, to mamy tu do czynienia z arcydziełem" – brzmi następny komentarz.