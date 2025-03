"Publicznie pytam pisowskiego kandydata na prezydenta RP: Co Pan robił w Moskwie między 23 a 25 lipca 2018? Z kim ze strony rosyjskiej się spotykał i o czym rozmawiał? Dlaczego M II WŚ kiedy Pan nim zarządzał utajniło informacje na temat tej wizyty? Po co poleciało z Panem do Moskwy czterech pracowników M II WŚ, w tym rzecznik, jeśli kompletnie nie komunikowaliście tej wizyty w mediach?" – dodał Brejza.