Taki rachunek wysłany na mail przez "Booking" to oszustwo. Otwarcie go skończy się źle

Bartosz Godziński

W całej Polsce internauci otrzymuje maile z "zaległą fakturą". Wysyła je rzekomo popularny serwis do rezerwacji hoteli, ale to tak naprawdę próba oszustwa. I to bardzo sprytnego. Niestety klikając w link zamieszczony w wiadomości, otwieramy furtkę do naszego komputera.