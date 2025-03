Za dwa miesiące Polacy wybiorą nowego prezydenta. Kandydaci intensyfikują swoje działania, podróżują po kraju i starają się przekonać do siebie wyborców. W najnowszym sondażu prezydenckim na zlecenie "Super Expressu" doszło też do istotnej zmiany – Sławomir Mentzen wyprzedził Karola Nawrockiego , zdobywając 22 proc. poparcia. Kandydat PiS spadł na trzecie miejsce z wynikiem 21 proc.

Konfederacja rośnie w siłę

Według sondażu Koalicja Obywatelska wciąż jest liderem z wynikiem 31,1 proc. poparcia. To jednocześnie spadek o 2,4 pkt proc. w porównaniu z lutowym badaniem. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość , które popiera 27,5 proc. ankietowanych – partia odnotowała spadek o 1,8 pkt proc.

Dużym zaskoczeniem jest wynik Konfederacji, która zdobyła 17,1 proc. głosów. To o 5,5 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Sondaż wyraźnie pokazuje, że ostatni wzrost poparcia dla kandydata na prezydenta Sławomira Mentzena ma również przełożenie na poparcie partii, którą reprezentuje.

Fatalne wieści dla Trzeciej Drogi

Koalicja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza nie ma natomiast powodów do zadowolenia. Trzecia Droga traci zwolenników. Według najnowszego badania ugrupowanie uzyskałoby jedynie 5,8 proc. głosów, co oznacza spadek o 4,3 pkt proc. i brak szans na przekroczenie 8-procentowego progu wyborczego dla koalicji.

To oznacza, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to w Sejmie znalazłyby się tylko trzy partie – KO, PiS i Konfederacja. Lewica z wynikiem 4,5 proc. oraz Razem z 1,9 proc. również nie zdobyłyby mandatów. Przy takim układzie PiS i Konfederacja mogłyby stworzyć rządową większość, co diametralnie zmieniłoby polityczny krajobraz Polski.