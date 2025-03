Politycy PiS mają powód do zgryzoty – niedawne głosowanie ich europarlamentarzystów nad rezolucją dotyczącą bezpieczeństwa w Europie, nie tylko nie uderzyło w polski rząd, ale rykoszetem trafiło w samą partię Jarosława Kaczyńskiego . Przypomnijmy: podczas niedawnego głosowania w PE posłowie PiS opowiedzieli się za poprawką wspierającą program Tarcza Wschód , ale przeciwko rezolucji, której ta poprawka była częścią.

Teraz okazuje się, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mają problem z tym, jak wyjaśnić swoje postępowanie wyborcom. Miał ich zaskoczyć medialny kontratak Koalicji Obywatelskiej. "Trudno jest im wytłumaczyć, że zrobili słusznie" – tak po rozmowach z politykami PiS pisze Kamil Dziubka. Sytuacja jest dla nich kłopotliwa, mimo że ostatecznie rezolucja zgłoszona przez EPL została przyjęta zdecydowaną większością głosów (419 do 204). Jeszcze w środę wieczorem postępowanie PiS krytycznie skomentował premier Donald Tusk. Jego wpis na X ma w momencie pisania tego tekstu blisko milion wyświetleń.

Dziennikarz Onetu ocenia, że członkowie PiS nie spodziewali się, jak szybko i sprawnie ich głosowanie "przeciw" wykorzysta KO. Tak jakby przywykli do partyjnej dominacji w przejętych w 2015 roku mediach publicznych, na czele z TVP. "Wygląda na to, że PiS-owcy myśleli trochę schematycznie – że dalej jesteśmy w 2021 r., może 2022 r. i wszystko to rozmasują w swoich mediach i w mediach publicznych" – uważa Dziubka.