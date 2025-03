W profilach krajów o poziomie bezpieczeństwa niższym niż w Polsce mogą znajdować się ostrzeżenia dla podróżujących. Jeżeli miejsce (kraj lub region), do którego planujesz się wybrać, zostało objęte ostrzeżeniem MSZ – zastanów się, czy ta podróż na pewno jest konieczna. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu.

MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa, a wszelkie decyzje dotyczące podróży zagranicznych podejmujesz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Na podstawie analizy aktualnych informacji dostępnych na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), przygotowaliśmy listę państw i regionów, do których polska dyplomacja zdecydowanie odradza podróże. Ostrzeżenia te są wydawane ze względu na różnorodne zagrożenia, takie jak konflikty zbrojne, niestabilność polityczna, wysokie ryzyko terroryzmu czy też niebezpieczeństwo przestępczości.

Kraje i regiony, do których MSZ odradza podróże:

Afganistan: Ze względu na trwający konflikt zbrojny i wysokie ryzyko ataków terrorystycznych. Syria: Ze względu na trwającą wojnę domową i skrajnie niebezpieczną sytuację w całym kraju. Libia: Z powodu niestabilnej sytuacji politycznej i zagrożenia terrorystycznego. Mali: Ze względu na zagrożenie terrorystyczne i niestabilną sytuację polityczną. Demokratyczna Republika Konga: Szczególnie w regionach objętych konfliktami zbrojnymi. Sudan: W związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Sudan Południowy: Ze względu na niestabilną sytuację polityczną i konflikty wewnętrzne. Republika Środkowoafrykańska: Z powodu trwającego konfliktu i wysokiego poziomu przestępczości. Somalia: Z uwagi na zagrożenie terrorystyczne i niestabilność polityczną. Jemen: Ze względu na trwający konflikt zbrojny i katastrofę humanitarną. Ukraina: Cały kraj z wyłączeniem terenów przygranicznych z Polską. Białoruś: Ze względu na działania wojenne w Ukrainie i napiętą sytuację polityczną. Rosja: Ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę oraz możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Palestyna: Ze względu na trwający konflikt zbrojny.

Regiony szczególnego ryzyka:

Północny Synaj w Egipcie Regiony przygraniczne Algierii z Libią, Mali i Nigrem Niektóre regiony Nigerii Prowincja Cabo Delgado w Mozambiku Krym, Abchazja i Osetia Południowa. Turecka Republika Północnego Cypru . Rejon wyspy Mindanao i archipelagu Sulu na Filipinach . MSZ odradza również podróże do: niektórych rejonów Pakistanu, w Burkina Faso, Burundi, Mauretanii, Czadzie i Nigrze.

Podróżując do miejsc o podwyższonym poziomie ryzyka lub do krajów, w których nie ma polskiej placówki dyplomatycznej, zawsze musisz liczyć się z tym, że pomoc, jakiej może udzielić na miejscu konsul w sytuacji kryzysowej, bywa bardzo ograniczona. Wszelkie działania ratunkowe za granicą są podejmowane przez odpowiednie miejscowe służby, a ich skuteczność może być zupełnie inna niż w Polsce.

Aby przygotować się na ewentualne problemy, możesz przed wyjazdem zarejestrować się w systemie Odyseusz. Ułatwi to podjęcie ewentualnych działań przez polskie służby. Pamiętaj też, że jeśli wyjeżdżasz na wczasy lub wycieczkę z biurem podróży, to za Twoje bezpieczeństwo oraz powrót do kraju odpowiada w pierwszej kolejności organizator imprezy turystycznej.