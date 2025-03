"Świat według Kiepskich" kończy dziś 26 lat

Andrzej Grabowski wspomina granie w "Świecie według Kiepskich"

– Jak moje życie by wyglądało, jakie byłoby inne, gdybym nie wziął tego. Przecież to nie chodzi o to, że ja tam przez dwadzieścia dwa lata kręcąc to, zarobiłem więcej, bo przy okazji zarobiłem – oczywiście. (...) Tak, zarobiłem, ale ile ja się nauczyłem – wyjaśnił gwiazdor polskiego sitcomu.