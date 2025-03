Jak często wymieniać gąbkę do naczyń? Tyle bakterii na niej żyje. Fot. Polska Press/East News

Bakterie w gąbce do naczyń – niestety nie tylko brud

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wiele bakterii gromadzi się na gąbce do naczyń. Często traktujemy ją jak narzędzie, które po myciu naczyń jest "czyste" – przecież myjemy je detergentem, prawda? Niestety to tak nie działa.

Gąbka jest idealnym środowiskiem do rozwoju mikroorganizmów. Wilgotna, pełna resztek jedzenia, w tym tłuszczu, a także często pozostawiona w zamkniętej przestrzeni – to wszystko sprzyja rozwojowi bakterii. Na gąbce znajdują się drobnoustroje, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza jeśli nie dbamy o nią odpowiednio.

Badania pokazują, że w jednej gąbce do naczyń mogą żyć miliony bakterii, w tym niebezpieczne patogeny takie jak:

Escherichia coli (E. coli) – bakteria ta może wywołać infekcje układu pokarmowego, a w gąbce pojawia się najczęściej po kontakcie z surowym mięsem. Salmonella – przenoszona z surowego mięsa lub jajek, może powodować poważne zatrucia pokarmowe. Staphylococcus aureus – może wywołać infekcje skóry oraz problemy z układem oddechowym. Pseudomonas aeruginosa – bakteria, która jest szczególnie groźna dla osób z osłabioną odpornością.

Nie chcemy was straszyć, ale pozornie "czysta" gąbka to nierzadko prawdziwe siedlisko bakterii, które mogą nam zaszkodzić, jeśli nie znamy paru zasad.

Gąbka po surowym kurczaku – poważne zagrożenie!

Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniamy, jest używanie tej samej gąbki do mycia naczyń, a także powierzchni, które miały kontakt z surowym mięsem, zwłaszcza kurczakiem . Jeśli nie zmienimy gąbki po jej użyciu do mycia deski, na której kroiliśmy surowe mięso, narażamy się na poważne zagrożenie.

Surowe mięso, zwłaszcza drób, może zawierać bakterie takie jak Salmonella i Campylobacter, które powodują poważne zatrucia pokarmowe. Jeśli nie wymienimy gąbki po kontakcie z takim mięsem, bakterie te będą się rozwijać w wilgotnej gąbce, a później rozprzestrzenią się na inne naczynia, które będziemy myć.

To może prowadzić do groźnych infekcji przewodu pokarmowego, które objawiają się biegunką, gorączką, wymiotami, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.

Jak często wymieniać gąbkę do naczyń?

Badania pokazują, że średni czas użytkowania gąbki w polskich domach wynosi około czterech tygodni, ale to zdecydowanie za długo! Z każdą chwilą, kiedy gąbka jest wilgotna i ma kontakt z resztkami jedzenia, bakterie namnażają się w zastraszającym tempie.

Najlepszą praktyką jest wymiana gąbki co 1-2 tygodnie, w zależności od tego, jak intensywnie jest używana. Jeśli w Twoim domu gotuje się dużo i gąbka jest używana do mycia wielu naczyń, warto wymieniać ją nawet co 7 dni.

To bardzo ważne, by nie używać jej za długo, ponieważ gąbka będzie coraz bardziej zabrudzona i zanieczyszczona bakteriami. Dodatkowo warto pamiętać, że jeśli gąbka zacznie się rozkładać, wytwarzać nieprzyjemny zapach lub widocznie się brudzić, to znak, że jej czas już minął.

Jak dbać o higienę gąbki?

Oto kilka prostych sposobów, by utrzymać gąbkę w możliwie najlepszej kondycji przez cały okres jej użytkowania:

Czyszczenie gąbki po każdym użyciu – spłukuj ją dokładnie po każdym użyciu, aby pozbyć się resztek jedzenia i zanieczyszczeń. Suszenie gąbki – zawsze staraj się wysuszyć gąbkę po jej użyciu. Bakterie rozwijają się szybciej w wilgotnym środowisku. Dezynfekcja – raz na jakiś czas przemyj gąbkę gorącą wodą lub włóż ją na minutę do mikrofalówki (po uprzednim nawilżeniu). Możesz także namoczyć ją w roztworze octu lub wybielacza, aby zabić bakterie. Zmieniaj gąbkę regularnie – jak wspomniano wcześniej, najlepszą praktyką jest wymiana gąbki co tydzień lub dwa.