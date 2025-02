Polka podająca się za Madeleine McCann została aresztowana po przybyciu do Wielkiej Brytanii. Julia W. ma 23 lata, policja zarzuca jej nękanie i prześladowanie rodziców Madeleine. Została zatrzymana, gdy wylądowała na lotnisku w Bristolu.

Polka ma, zdaniem jej rodziców, problemy natury psychicznej. Swoje rzekome podobieństwo do zaginionej w 2007 roku dziewczynki odkryła kilka lat temu i zdobyła zaskakująco dużą popularność. W mediach społecznościowych prowadziła profile, na których podkreślała, że ma taką samą rzadką chorobę oka, pieprzyk na policzku i podobny uśmiech. Przekonywała, że jej rodzice wcale jej nie spłodzili.

Zainteresowanie sprawą wykazały media i detektywka oraz medium Fia Johansson, która zaprosiła Julię do Kalifornii. Wspólnie pojawiły się w programie "Dr. Phil" . Wyniki przeprowadzonych wtedy testów DNA , wykazały, że przodkowie Julii W. pochodzą z Polski. Z całą pewnością nie jest więc zaginionym angielskim dzieckiem.

Polka miała nękać rodziną McCannów telefonami

Julia w tym tygodniu udostępniła "nowe" wyniki DNA, które najwyraźniej wskazują, że jest spokrewniona z Gerrym McCannem. Twierdzi, że "światowy ekspert" porównał jej DNA z miejscem zbrodni po zaginięciu Madeleine, a jej "źródło" uważa, że ​​dowody genetyczne "mocno potwierdzają, że Gerry McCann może być biologicznym ojcem Julii W.". Źródło rzekomo stwierdziło, że jej DNA "idealnie pasuje" do próbek pobranych z miejsca zaginięcia Madeleine.

Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa dziewczynki wciąż jest niemiecki pedofil Christian B., który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, z którego zniknęła Madeleine. Mężczyzna wcześniej był skazywany za przestępstwa na tle seksualnym. Miał zatrudniać się w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości.