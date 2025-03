Beata Mazurek to wieloletnia działaczka Prawa i Sprawiedliwości , była rzeczniczka partii, posłanka oraz wicemarszałek Sejmu. W latach 2019-2024 pełniła funkcję europosłanki, jednak po zakończeniu kadencji nie uzyskała reelekcji.

Majątek Beaty Mazurek

Jak poinformowała "Wirtualna Polska" z oświadczenia majątkowego Beaty Mazurek wynika, że na jej koncie znajduje się 282 tys. euro, co stanowi równowartość blisko 1,2 mln zł. Dodatkowo posiada oszczędności w wysokości 72 tys. zł. Tak znaczny majątek to rezultat jej pracy w Parlamencie Europejskim, gdzie tylko w 2023 roku zarobiła około 500 tys. zł. W 2019 roku na jej koncie było zaledwie 45 tys. zł, co oznacza, że przez pięć lat oszczędności europosłanki wzrosły o ponad milion złotych.