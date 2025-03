Butch Wilmore i Suni Williams to doświadczeni astronauci, którzy od czerwca utknęli w przestrzeni kosmicznej z powodu awarii swojego statku. Choć ich misja miała trwać zaledwie kilka dni, spędzili dziewięć miesięcy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Jak podaje Reuters, w sobotę 15 marca na ISS przybyła załoga zastępcza. Wilmore, Williams oraz dwaj inni astronauci – Nick Hague i Aleksandr Gorbunow – są gotowi odłączyć się od ISS we wtorek o godzinie 1:05 czasu wschodniego (06:05 czasu polskiego), by rozpocząć 17-godzinną podróż powrotną na Ziemię.

Po autonomicznym odłączeniu od ISS załoga wyląduje w Zatoce Meksykańskiej o 17:57 czasu wschodniego we wtorek. Dokładna lokalizacja wodowania będzie zależna od lokalnych warunków pogodowych. Następnie astronauci zostaną przewiezieni do Johnson Space Center NASA , gdzie przejdą kilka dni rutynowych badań lekarskich.

Wilmore i Williams byli pierwszą załogą, która w czerwcu odbyła testowy lot kapsuły Starliner firmy Boeing. Po problemach z systemem napędowym statku NASA uznała za zbyt ryzykowne sprowadzenie ich na Ziemię i zamiast tego przypisała ich do misji Crew-9.

Z kolei Astronauta NASA Nick Hague i rosyjski kosmonauta Aleksandr Gorbunow, pozostali członkowie Crew-9, polecieli na ISS we wrześniu na pokładzie Crew Dragon. W ten wtorek dołączą do Wilmore'a i Williamsa w drodze powrotnej.

W planach NASA było, że załoga powróci w środę wieczorem. Uległo to zmianie ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które mogłyby utrudnić lądowanie kapsuły Crew Dragon. Dlatego też zdecydowano o przyspieszeniu lotu powrotnego.

Astronauci tkwili w kosmosie przez dziewięć miesięcy

Był to pierwszy załogowy lot statku Starliner Boeinga na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy bezzałogowy lot odbył się w 2019 roku, jednak zakończył się niepowodzeniem – kapsuła nie dotarła do stacji. Po naprawie błędów technicznych powtórzono go w 2022 roku.