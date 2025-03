Premiera nowej książki Collins "Wschód słońca w dniu dożynek"

Teraz fani "Igrzysk śmierci" będą mogli sięgnąć po następną książkę Collins. 18 marca do sprzedaży trafiła pozycja pt. " Wschód słońca w dniu dożynek " wydawnictwa Must Read. Tym razem historia będzie toczyła się kilkadziesiąt lat wcześniej niż oryginalna trylogia. Poznamy w niej historię znanego z serii Haymitcha.

"Musi zostawić bliskich i swoją miłość i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: młodszej przyjaciółki, która jest dla niego niczym siostra, uzależnionego od obliczeń analityka i największej snobki w mieście. Haymitch wie od samego początku, że przeznaczono go do odstrzału, lecz mimo to nie traci woli walki, gdyż pragnie, by jej skutki odbiły się szerokim echem poza granicami zabójczej areny" – czytamy w oficjalnym opisie książki, która liczy 408 stron i kosztuje 30 zł.