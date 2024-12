Ryanair zabierze nas do Chorwacji. Bardzo ciekawa propozycja

Bardzo ciekawa wydaje się zwłaszcza trasa z Wrocławia do Rijeki w północno-zachodniej części Chorwacji. Wszystko wskazuje na to, że niestety będzie to kolejne sezonowe połączenie do tego bardzo popularnego wśród Polaków kraju, a nie opcja całoroczna. Pierwszy samolot ma wystartować 2 czerwca, a ostatni lot zaplanowano na 1 sierpnia. Można jednak przypuszczać, że dzięki miłości Polaków do Chorwacji realizacja połączeń zostanie wydłużona.