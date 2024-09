Bareja by tego nie wymyślił... Pokazał plac zabaw na nowym polskim osiedlu

Problem patodeweloperki w Polsce wciąż jest aktualny. W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna pokazuje, jak wygląda plac zabaw na nowo wybudowanym osiedlu. Choć trudno nazwać tak to miejsce, ponieważ jest to jedynie mały skrawek ziemi z jedną huśtawką, otoczony płotem. Widok jest zatrważający, zwłaszcza że mieszkańcy wcześniej byli zapewniani, że najmłodsi będą mieli odpowiednią przestrzeń do zabawy.