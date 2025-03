– W sobotę niestety doszło do bardzo smutnej sytuacji. Dobiegła nas informacja o śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek . Dla mnie wiadomość ta była znacznym ciosem. Chciałem przekazać wyrazy mojego współczucia dla jej bliskich. Ale ta sprawa, poza samą tragicznością, ma swój aspekt państwowy. Trudno zaprzeczyć temu, że ta zapaść zdrowia, która doprowadziła do śmierci pani Skrzypek, miała miejsce kilkadziesiąt godzin po przesłuchaniu, w którym brała udział, wezwana przez prok. Wrzosek – mówił Duda na konferencji prasowej.

– Bulwersujące jest to, że została ona w ogóle włączona do takiej sprawy – mówił. Podzielił się również innymi wątpliwościami, dotyczącymi na przykład obecności protokolanta, gdyż "pan mecenas poinformował go, że nie widział takiej osoby".

– Zdecydowałem się wystosować pismo do pana premiera z prośbą o wyjaśnienie. Niestety Donald Tusk do tej pory nie zabrał głosu w tej sprawie. To dosyć typowe dla niego. Kiedy jest taka sprawa, która może niedobrze dla niego wyglądać wizerunkowo, nie ma go. Kiedy trzeba było się podpisywać pod uzyskaniem obywatelstwa przez znanego aktora Jesse'ego Eisenberga, brylował na X. Dzisiaj go nie ma. Zapadł się jak kamień w wodę – wbijał szpile Duda.