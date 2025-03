Na te słowa zareagował szef polskiego rządu Donald Tusk. "Jesse, szykuj się. Jutro będę miał dla ciebie wiadomość" – napisał w piątek na X premier RP podając dalej rzeczony fragment wywiadu z aktorem. W sobotę tuż po południu Tusk zgodnie z zapowiedzią opublikował filmik ze specjalnym komunikatem dla reżysera głośnego filmu. "Jesse, zapraszam do Polski!" – napisał szef rządu po polsku i angielsku we wstępie do nagrania. Co jeszcze Tusk powiedział artyście z Hollywood?