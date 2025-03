Policja szukała broni palnej w domu Ryszarda Majdzika

Jak wyraził się Majdzik, funkcjonariusze "napadli" na jego mieszkanie, "jak w stanie wojennym". Policjanci szukali broni palnej na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce. Tę informację miała potwierdzić w rozmowie z Onetem podinspektor Katarzyna Cisło z KWP w Krakowie. – Nasi funkcjonariusze faktycznie weszli do domu pana Majdzika. Było to rutynowe przeszukanie, funkcjonariusze wiedzieli, czego szukali – przekazała przedstawicielka policji. Sprawa miała rozpocząć się (to informacja od prok. Oliwii Bożek-Michalec z Prokuratury Okręgowej w Krakowie) od opublikowania w mediach społecznościowych przez Majdzika zdjęcia z bronią. Prokuratura wówczas wszczęła postępowanie dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji. Jak przekazała prokurator Bożek-Michalec, ujawniono jeden pistolet i wiele sztuk amunicji do ostrej broni, a także dwa karabiny. Nie wiadomo jednak, czy są na ostrą amunicję.