Lokalizator z Action w promocji. Jak działa i w jakich sytuacjach się sprawdzi? Fot. Action

Gubienie kluczy lub martwienie się o nasze torby i bagaże w podróży to coś, z czym zmaga się wielu z nas. Kilkanaście lat temu mogliśmy pomarzyć o lokalizatorach, ale teraz to nic nadzwyczajnego. W sklepach z elektroniką jest ich zatrzęsienie w przeróżnych cenach.

Jedne z najtańszych lokalizatorów ma holenderska firma Fresh ’n Rebel. Ich lokalizator Smart Finder w trójpaku jest teraz dodatkowo w promocji w Action. Opakowanie z trzema urządzeniami kupimy za 59,99 zł zamiast 67,95 zł. Zatem wychodzi 20 zł za sztukę. Gadżet będzie miał niższą cenę do 25 marca.

Lokalizator z Action w promocji. Jak działa i w jakich sytuacjach się sprawdzi?

Lokalizator Smart Finder to niewielkie urządzenie, które współpracuje z aplikacją Apple "Znajdź mój…". Oznacza to, że można go śledzić na mapie za pomocą iPhone’a, iPada, komputera Mac lub smartwatcha Apple. Nie ma wbudowanego GPS-a. Działa na innej zasadzie

"Smart Finder wysyła bezpieczny sygnał Bluetooth na dowolne znajdujące się w pobliżu urządzenia w sieci aplikacji Apple Znajdź (głównie na iPhone’y). Urządzenia te wysyłają lokalizację Smart Findera z powrotem do Twojego urządzenia Apple" – czytamy w opisie na stronie producenta.

Urządzenie jest wyposażone w pierścień do zawieszania, dzięki czemu łatwo można go przyczepić np. do breloka od kluczy lub zamka od walizki lub plecaka (choć chyba lepiej wrzucić go do środka, by się nie zniszczył).

Przyda się więc to osobom, które często podróżują lub mają "talent" do gubienia rzeczy. Można go też umieścić np. w samochodzie, by w razie kradzieży łatwiej było go namierzyć czy nawet na obroży lubiącego uciekać psa. Pamiętajmy też, że trzeba w nim wymieniać co jakiś czas baterie.

Fot. www.action.com

Nie da się ukryć, że Smart Finder to budżetowa alternatywa dla AirTaga Apple, który kosztuje ponad 100 zł za sztukę. W promocji w Action cena jednego lokalizatora wynosi tylko 20 zł, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją dla osób, które nie chcą wydawać fortuny na tego typu gadżety.

