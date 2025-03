Ksiądz pokazał tzw. rachunki grozy. Tyle jego parafia płaci za prąd

Jeden z księży znany z aktywności w mediach społecznościowych, pokazał rachunki parafii za prąd. Narzeka, że związki wyznaniowe płacą za energię tak, jak firmy, a nie gospodarstwa domowe. Czy to prawda? Cóż, nie do końca. Kościół ma preferencyjne stawki i nie płaci za prąd tyle, co fabryka.