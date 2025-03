Beata Kozidrak kilka miesięcy temu zniknęła z show-biznesu. Piosenkarkę dopadły problemy zdrowotne. Jej stan był na tyle poważny, że odwołała wszystkie swoje koncerty zaplanowane do końca marca. W historii 45-letniej kariery nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło.

W styczniu Kozidrak przemówiła do swoich sympatyków. Wrzuciła do sieci filmik, w którym podziękowała za wsparcie i przyznała, że choroba dopadła ją znienacka. – Wszyscy byliśmy na to nieprzygotowani. [...] Nawet nie wyobrażacie sobie jakie to dla mnie ważne, że jesteście ze mną. I będę walczyć dzięki Waszemu uporowi i tym, że jesteście ze mną. To jeszcze chwilę potrwa, ale jestem na to gotowa. I zrobię wszystko, żeby znowu stanąć na scenie – zapewniła.