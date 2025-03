Hollywood miało już mnóstwo podejść do adaptacji słynnej baśni braci Grimm, ale póki co publiczności najbardziej zapadła w pamięć licząca prawie 88 lat animacja "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" wytwórni Walt Disney Productions.

Pierwsze recenzje "Śnieżki" z Rachel Zegler. Taką ma ocenę na Rotten Tomatoes

Nowa "Śnieżka", która w Polsce trafi do kin w piątek (21 marca), na razie może pochwalić się tylko 48 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes (z 96 artykułów krytyków). Co o disneyowskiej produkcji mówią eksperci?

"Rachel Zegler i Gal Gadot, które w innym wypadku nazwano by godnymi szacunku aktorkami, teraz zmuszone są do wykonywania rutynowych czynności. Przez to też dają najnudniejszy występ w swoim życiu" – stwierdził Peter Bradshaw z brytyjskiego dziennika "The Guardian". "Ta Królewna Śnieżka może nie być najgorszą aktorską adaptacją animowanego kamienia milowego, aczkolwiek jest mocnym kandydatem do najnudniejszej. Film zdobywa punkty w kategorii opowieści na dobranoc" – podkreślił David Fear z czasopisma "Rolling Stone".