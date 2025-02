Fot. Associated Press / East News

Blisko dekadę temu "Vaiana: Skarb oceanu" stała się kinowym hitem, zarabiając na całym świecie ponad miliard dolarów i zdobywając nominację do Oscara w kategorii "najlepszego filmu animowanego". Główną bohaterką produkcji Walt Disney Animation Studios była córka wodza polinezyjskiej wyspy Motunui, którą czczony przez jej lud ocean wyznaczył do tego, by zwróciła bogini Te Fiti skradzione przez półboga Maui serce.