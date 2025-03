Kiedy jest początek wiosny? Wszyscy mylą kilka dat Fot. Marek BAZAK/East News

Wiosna kalendarzowa – ta, którą znamy od dziecka

Zacznijmy od tego, co wydaje się oczywiste – wiosna kalendarzowa. Od zawsze uczono nas, że pierwszy dzień wiosny przypada na 21 marca i to właśnie tego dnia wielu z nas symbolicznie świętowało nadejście cieplejszych dni, topiąc Marzannę lub biorąc udział w „dniu wagarowicza”. Ale uwaga! To jedynie umowna data, którą przyjęto dla uproszczenia. W rzeczywistości, wiosna astronomiczna może zacząć się… innego dnia!

Wiosna astronomiczna – ta, która się zmienia

Jeśli ktoś mówi, że wiosna zawsze zaczyna się 21 marca, jest w błędzie. W rzeczywistości początek wiosny zależy od ruchu Ziemi wokół Słońca. Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie równonocy wiosennej, czyli wtedy, gdy dzień i noc mają mniej więcej taką samą długość. Obecnie przypada to zazwyczaj na 20 marca, choć w niektórych latach może to być nawet 19 marca. Oznacza to, że kalendarzowa i astronomiczna wiosna nie zawsze przypadają na ten sam dzień!

Czym jest równonoc wiosenna i kiedy następuje?

Równonoc wiosenna to moment, w którym Słońce przechodzi przez punkt równonocy na niebie, a dzień i noc trwają niemal tyle samo. Jest to konsekwencja nachylenia osi Ziemi i jej ruchu wokół Słońca. Równonoc wiosenna oznacza początek astronomicznej wiosny i zazwyczaj przypada na 20 marca.

W starożytności obserwacja tego zjawiska była kluczowa dla wyznaczania kalendarzy rolniczych i religijnych. W wielu kulturach świętowano wtedy odrodzenie życia i nadejście nowego cyklu wegetacyjnego.

A może wiosna fenologiczna?

To już kategoria dla miłośników natury. Wiosna fenologiczna to ta, którą wyznaczają zmiany w przyrodzie. Nie ma konkretnej daty – dla jednych oznaką wiosny jest pojawienie się pierwszych przebiśniegów, dla innych – śpiew skowronków czy budzenie się drzew do życia. W Polsce zwykle zaczyna się to na przełomie lutego i marca, choć – w zależności od pogody – czasami wiosnę fenologiczną można poczuć jeszcze wcześniej lub później.

A co z przestawianiem zegarków?

I tu pojawia się kolejny błąd, który wielu popełnia – zmiana czasu na letni nie ma nic wspólnego z początkiem wiosny! Mimo to, wiele osób błędnie utożsamia te dwa wydarzenia.

Kiedy dokładnie zmieniamy czas i dlaczego?

Zmiana czasu w 2025 roku na letni przypada pod koniec marca, a dokładnie w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca. Wtedy o godzinie 2:00 przestawiamy zegarki na godzinę 3:00. Chociaż ten dzień będzie o godzinę krótszy, to w pozostałe będzie już coraz dłużej jasno.

Skąd te wszystkie pomyłki?

Winne są przyzwyczajenia. W szkołach od lat mówi się o 21 marca jako pierwszym dniu wiosny, a zmiana czasu kojarzy się wielu osobom z jej początkiem, ponieważ często zbiega się z ociepleniem. Do tego dochodzi nasza naturalna tęsknota za cieplejszymi dniami – kiedy tylko robi się cieplej, mamy wrażenie, że „oficjalnie” nadeszła wiosna.

Podsumowując – kiedy w końcu zaczyna się wiosna?

Wiosna kalendarzowa : 21 marca (stała data, ale umowna). Wiosna astronomiczna : najczęściej 20 marca (data zależna od równonocy wiosennej). Wiosna fenologiczna : zależy od przyrody, może zacząć się wcześniej lub później. Zmiana czasu : w ostatnią niedzielę marca – nie jest początkiem wiosny! Równonoc wiosenna: w tym roku równonoc wiosenna przypada w czwartek, 20 marca 2025.