Początek obecnego tygodnia to bardzo niskie temperatury, które u wielu z nas wywołały szok termiczny i związane z tym przeziębienia. Mróz nocami był nawet dwucyfrowy, a poranki także na minusie. Nawet w środę (19 marca) temperatura około godziny 8 w Warszawie była minusowa. Już wiadomo z prognoz długoterminowych, że słoneczna aura pozostanie z nami niemal do końca tygodnia (soboty, 22 marca). Do pięknej pogody dołoży się coraz cieplejsze powietrze. Już w środę na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 10-11 stopni. Ale to dopiero początek ocieplenia.