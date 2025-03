Dziennikarz TVP World zapytał na sam koniec konferencji Karola Nawrockiego, jak ocenia przebieg swojej kampanii, gdyż jest on pewny, że będzie prezydentem Polski. – Jestem bardzo pewny (wygranej-red.). Moja kampania idzie bardzo dobrze – odpowiedział mu krótko kandydat.

Wtedy przedstawicielka Nawrockiego zaczęła się głośno zastanawiać, czy dziennikarz jest z Polski i czy jest narodowości polskiej. – A pan jest dziennikarzem z Polski? Ale narodowości polskiej? Co do tego są pewnie wątpliwości – padło. Oboje podziękowali mu jednak za pytanie. Warto dodać, że było słychać, że dziennikarz pracujący dla TVP mówi po polsku z wyraźnym akcentem – powiedział bowiem w naszym języku "dzień dobry" do Nawrockiego.