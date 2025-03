Lepiej nacieszcie się spacerem w sobotę. Do Polski idzie załamanie pogody

Chłód wciąż dokucza Polakom, ale w dzień jest już wyraźnie cieplej. Wynagradzać może nam to słoneczna pogoda. To jednak szybko się skończy, bo na weekend prognozowane jest nagłe załamanie pogody. Niż z południa przyniesie duże ilości deszczu, co może sprawić, że wiosenny spacer czy wyjazd na weekend mogą się nie udać.