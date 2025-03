– Tu stoi człowiek, polityk, który szczególnie przysłużył się temu, by Polska miała armię. Bo ta sytuacja, która była wcześniej, czyli 95 tys. żołnierzy, to był w istocie brak armii – podkreślał Jarosław Kaczyński w nawiązaniu do Mariusza Błaszczaka. – Nie złamał żadnego przepisu – stwierdził prezes PiS.