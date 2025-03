Hossoland w Brojcach będzie świetną atrakcją niedaleko Bałtyku

Park rozrywki Hossoland powinien bardzo szybko stać się popularną atrakcją. Wszystko za sprawą wręcz wymarzonej lokalizacji. Z popularnego Kołobrzegu będzie się tam jechać ok. 20 minut, a z uwielbianego przez polskich i niemieckich turystów Rewala raptem 40. To właśnie położenie w pobliżu wybrzeża w połączeniu z bogatą ofertą atrakcji ma sprawić, że w parku rozrywki będą bawić się turyści z Polski i zagranicy.

Nowy park rozrywki z datą otwarcia. Są też ceny biletów do Hossolandu

Pierwotnie Hossoland miał zostać otwarty wiosną 2024 roku, ale planów tych nie udało się zrealizować. Nowy termin otwarcia został wyznaczony na 31 maja 2025 roku i wiele wskazuje na to, że jest on bardzo realny. Jeżeli rzeczywiście się to uda, wiele rodzin będzie miało gdzie spędzić wyjątkowy dzień dziecka.

Na miesiąc przed otwarciem, czyli na przełomie kwietnia i maja powinna rozpocząć się internetowa sprzedaż biletów. Hossoland pokazał już nawet cennik. W sezonie niskim, czyli od 31 maja do 27 czerwca i od 1 września do 31 października bilet normalny będzie kosztował 149 zł. Dzieci do 85 cm wzrostu wejdą za darmo i to jedyna zniżka dla najmłodszych. Chyba że przyjdą do parku w dniu urodzin, wówczas za wejście zapłacą 1 zł.