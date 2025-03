O zmianie zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii na łamach naTemat pisaliśmy już kilkukrotnie. Od 5 marca można rejestrować się w systemie ETA (Electronic Travel Authorization). Jednak na chwilę przed jego ostatecznym wejściem w życie nagle podniesiono opłaty za wydanie dokumentu.

Nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii dla Polaków

ETA w Wielkiej Brytanii obowiązuje od dłuższego czasu, ale dotychczas musieli ją posiadać przede wszystkim obywatele krajów arabskich, a także USA i Kanady. Wiele zmieni się jednak od 2 kwietnia, kiedy to już zdecydowana większość krajów, w tym Polska, zostanie objęta obowiązkową rejestracją w tym internetowym systemie.

Jak podkreślają lokalne władze, dzięki ETA formalności na granicy będą trwały znacznie krócej. A jeżeli szybciej przejdziemy kontrolę graniczną, to nie będą tworzyły się duże zatory, które dają się we znaki w wielu portach lotniczych.

Za wjazd do Wielkiej Brytanii trzeba będzie dodatkowo zapłacić

Pierwotnie złożenie wniosku o wydanie ETA kosztowało 10 funtów, czyli ok. 50 zł. Jednak brytyjskie władze nagle zmieniły zdanie i poinformowały, że od 9 kwietnia opłata będzie znacznie wyższa. Każdy podróżny (w tym dzieci) będzie musiał zapłacić aż 16 funtów, czyli ok. 80 zł za wydanie tego dokumentu. Przy wycieczce dla czterech osób nie jest to już mała kwota.