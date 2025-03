Konflikt między Pauliną Smaszcz a Anną Muchą

Cichopek na swojego świadka powołała wtedy Annę Muchę. Smaszcz zareagowała na to pismo m.in. udostępniając w sieci jego treść. Były tam jednak wrażliwe dane aktorki, czyli jej adres zamieszkania. Za to gwiazda "Mki" pozwała Smaszcz. Zapadł wyrok na korzyść Muchy. Zgodnie z decyzją sądu winna będzie musiała ponieść karę finansową.

Smaszcz odpowiada na wyrok

W podobnym czasie w sieci pojawiła się zapowiedź nowego odcinka talk-show Kuby Wojewódzkiego , w którym gościła Paulina Smaszcz . "Ciekawe, co na to Anna Mucha" – napisała w komentarzu jedna z internautek. Gościni showmana nie czekała długo z odpowiedzią. "Kupiła muchozol" – odpisała Smaszcz.

Smaszcz wrzuciła też swoje oświadczenie. "Proszę, nie wierzcie w kłamstwa i oszczerstwa. One są wyłącznie po to, by uruchomić wasze emocje i klikalność, dzięki której portale istnieją i zarabiają. Pani Anna Mucha może spodziewać się pozwu i do zobaczenia w sądzie" – napisała, zapowiadając kolejną batalię sądową.