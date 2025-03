Należy podkreślić, że to były pseudoreferenda, ponieważ zostały sfałszowane przez Kreml. Co więcej, lokali wyborczych w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej oraz w obwodach zaporoskim i chersońskim strzegli uzbrojeni najemnicy z grupy Wagnera.

Człowiek Trumpa powtarza propagandę Kremla

Witkoff dodał również, iż jest to kluczowa kwestia i że trwają rozmowy na ten temat. Jego zdaniem problem zawsze istniał, ale nikt nie chce o tym rozmawiać. – Rosjanie de facto kontrolują te terytoria. Pytanie brzmi, czy świat uzna, że ​​są to terytoria rosyjskie? Czy Zełenski przetrwa politycznie, jeśli to uzna? To jest centralny problem w konflikcie – oświadczył.